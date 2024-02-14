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«Сподіваємося, що Авдіївка вистоїть». Репортаж із Очеретиного, яке лежить на шляху армії РФ

«Сподіваємося, що Авдіївка вистоїть». Репортаж із Очеретиного, яке лежить на шляху армії РФ
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«Сподіваємося, що Авдіївка вистоїть». Репортаж із Очеретиного, яке лежить на шляху армії РФ

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Російські військові за останні чотири тижні скинули понад шістсот авіабомб на Авдіївку, що перебуває у напівоточенні російських військ. Це стверджує головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов. Активні бої під Авдіївкою точаться із осені 2023 року.

Голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш підтвердив, що до населеного пункту заходять російські диверсійно-розвідувальні групи, а на вулицях точаться стрілецькі бої. Не виключають, що ЗСУ доведеться відійти з Авдіївки, точніше із руїн, які залишилися від міста.

Якщо дивитися на карту боїв, то на північному фланзі донецького фронту наступний великий населений пункт на шляху армії РФ – Очеретине. Там до війни жили чотири тисячі людей, а зараз залишилося 570. В Очеретиному побував кореспондент телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») Олексій Продайвода.

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