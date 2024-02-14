«Сподіваємося, що Авдіївка вистоїть». Репортаж із Очеретиного, яке лежить на шляху армії РФ

Голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш підтвердив, що до населеного пункту заходять російські диверсійно-розвідувальні групи, а на вулицях точаться стрілецькі бої. Не виключають, що ЗСУ доведеться відійти з Авдіївки, точніше із руїн, які залишилися від міста.

Якщо дивитися на карту боїв, то на північному фланзі донецького фронту наступний великий населений пункт на шляху армії РФ – Очеретине. Там до війни жили чотири тисячі людей, а зараз залишилося 570. В Очеретиному побував кореспондент телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») Олексій Продайвода.