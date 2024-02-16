Сили РФ підпалили фосфорними снарядами цистерни з мазутом на Авдіївському коксохімі – Третя ОШБр

Російські військові здійснюють «безперервні штурми на броньованій техніці» та «навали піхоти» на територію Авдіївського коксохімічного заводу, який бійці Третьої окремої штурмової бригади називають своїм «новим домом».

«По 60 авіаційних бомб – удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ… Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу», – ідеться в повідомленні бригади зранку 16 лютого.

Командир другого механізованого батальйону Третьої ОШБр із позивним «Вар» уточнює: «При горінні ця отруйна речовина має вкрай тяжкі наслідки для здоровʼя та навіть життя наших бійців. Вітер і тиск змінюються , тому цей чад затягнув усю територію та навколо АКХЗ. Випадки отруєння особового складу постійно зростають».

У повідомленні бригади вказано, що «наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат».

Також 16 лютого в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заступник командира 3-ї ОШБр Збройних сил України майор Родіон Кудряшов розповів, що на одній із ділянок в Авдіївці бійці з Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) перебувають у повному оточенні, але їм вдається його прорвати.

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У ніч на 16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про запеклі бої в Авдіївці. За його словами, відбувається «планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках», також військовим виділили додаткові боєприпаси та інші засоби ураження.

Раніше про критичну ситуацію в місті та загрозу переходу міста під контроль РФ повідомили в Білому домі.

Проросійські телеграм-канали повідомляють, що українські військові втратили контроль над низкою позицій у місті. Стверджується, що російські війська захопили головний в'їзд до Авдіївки.

Ввечері 15 лютого аналітики DeepState констатували, що російські війська просунулися на півночі та півдні міста.

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України (ОШБр) 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Про додаткові російські сили на Авдіївському напрямку і посилення тиску на українські позиції навколо міста нещодавно повідомляла розвідка Британії. За даними розвідки, Авдіївка залишається основним об’єктом російських атак.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року.