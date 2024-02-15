«Бої в Авдіївці в рази пекельніші, ніж були у Бахмуті»: ЗСУ б'ються за місто

Третя окрема штурмова бригада сьогодні офіційно підтвердила свою передислокацію в район Авдіївки для посилення українського угруповання на цій ділянці фронту. У своєму повідомленні 3-тя ОШБр оцінила ситуацію у місті як «надзвичайно критичну».
«Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових та нових бригад, які заводить противник», – зазначив командир 3-ї ОШБР Андрій Білецький.
Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін сьогодні ж написав у телеграмі, що бійцям доводиться виконувати бойові завдання в умовах, які «було складно уявити».
«Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті», – зазначив він.
Декілька днів тому в російських пабліках активно поширювали новину про нібито удар по полігону в Селидовому на Донеччині і знищення «всього підкріплення на Авдіївку» ЗСУ. Ніяких доказів Росія не навела, а у ЗСУ згодом офіційно повідомили, що поширена інформація є російською інформаційно-психологічною спеціальною операцією (ІПСО).
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Проєкт DeepState зазначає, що після появи в українських ЗМІ інформації про перекидання 3-ї ОШБр під Авдіївку – агресор посилив ракетні удари по тилових містах Донеччини.
Головні питання випуску:
- Яка техніка допоможе ЗСУ утримати Авдіївку?
- Які танкові втрати РФ, як і чим противник їх відновлювати?
- Чи виправдовують себе зараз на фронті танки Leopard?
Схід
- На Таврійському напрямку зростає інтенсивність бойових дій, заявив 13 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. За його словами, кількість артобстрілів в операційній зоні 12 лютого – 1267, що є найбільшим показником цьогоріч . Те саме з авіаударами – їх зафіксовано 67.
- Днями розвідка Британії констатувала, що місто Авдіївка на Донеччині залишається основним об’єктом російських атак. За даними розвідки, за останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста.
- 10 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що на Авдіївському напрямку російські війська хочуть отримати контроль над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів на північному фланзі, але українські сили дають «адекватну відповідь на дії противника».
- Інститут вивчення війни у звіті 15 січня заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».
- Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».
- У звіті Інституту 11 грудня зазначалось, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.