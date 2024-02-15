«Бої в Авдіївці в рази пекельніші, ніж були у Бахмуті»: ЗСУ б'ються за місто

Третя окрема штурмова бригада сьогодні офіційно підтвердила свою передислокацію в район Авдіївки для посилення українського угруповання на цій ділянці фронту. У своєму повідомленні 3-тя ОШБр оцінила ситуацію у місті як «надзвичайно критичну».

«Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових та нових бригад, які заводить противник», – зазначив командир 3-ї ОШБР Андрій Білецький.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін сьогодні ж написав у телеграмі, що бійцям доводиться виконувати бойові завдання в умовах, які «було складно уявити».

«Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті», – зазначив він.

Декілька днів тому в російських пабліках активно поширювали новину про нібито удар по полігону в Селидовому на Донеччині і знищення «всього підкріплення на Авдіївку» ЗСУ. Ніяких доказів Росія не навела, а у ЗСУ згодом офіційно повідомили, що поширена інформація є російською інформаційно-психологічною спеціальною операцією (ІПСО).

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Проєкт DeepState зазначає, що після появи в українських ЗМІ інформації про перекидання 3-ї ОШБр під Авдіївку – агресор посилив ракетні удари по тилових містах Донеччини.

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Головні питання випуску:

Яка техніка допоможе ЗСУ утримати Авдіївку?

Які танкові втрати РФ, як і чим противник їх відновлювати?

Чи виправдовують себе зараз на фронті танки Leopard?

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