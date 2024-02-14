«Йдуть на повний зріст». Як ЗСУ відбивають штурми армії РФ на Лиманському напрямку

Армія РФ масово штурмує позиції ЗСУ на всій лінії фронту, постійно підтягуючи резерви – людей та техніку. На лінії Лиман–Кремінна–Куп'янськ за минулу добу російські сили атакували Ямполівку у напрямку Лимана та Білогорівку на Сіверському Донці, повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 лютого. Проєкт DeepState констатував частковий успіх агресора під Іванівкою та просування під Ямполівкою. Бої там тривають цілодобово. Журналісти Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) поговорили з українськими десантниками, які тримають смугу оборони на Лиманському напрямку, щоденно відбиваючи десятки атак.

«Вже звикли. Вже знаємо що, де, звідки летить»

В умовах постійних штурмів армії РФ найважче українській піхоті: вона бере на себе основний удар артилерії, мінометів, авіації противника. Та й до ближнього стрілецького бою аж до перестрілки в окопах завжди має бути готова.

«Вже звикли. Вже знаємо що, де, звідки летить. Знаємо, коли летить. Знаємо, коли можна вийти, пройтись і коли не треба цього робити. Їх штурми – я б не сказав, що вони дуже наполегливі. Вони йдуть на повний зріст. Не приховують цього, і їх добре помітно на підходах. Якщо група швидко відреагувала – ці штурми відбиваються легко. Так, їх багато, втомлюєшся, але щоб пустити їх в окопи – це треба дуже сильно постаратись», – розповідає Олександр, боєць 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

«Це не «чмобіки» (рос. мобілізовані – ред.). Це досить потужно підготовлений ворог. І вони геть там не дурні. Постійно на наших позиціях є люди, які спостерігають. Незалежно від ситуації, яка відбувається. Йде наш штурм або вони починають штурмувати – постійно є люди, які спостерігають. Позиція не має залишитися без спостерігачів. Бо позиція, яка залишається без спостерігачів – це вже, можливо, буде не наша позиція», – додає побратим Олександра Віктор.

Основною зброєю стримування російської піхоти є кулемет. Якщо противник підійшов дуже близько – ручні гранати, підствольні гранатомети, – пояснює Олександр.

«Великокаліберні кулемети сильно допомагають. Кулеметники сидять вище за нас (на висотах – ред.), більше бачать. В тому числі – як противник йде, рухається. Техніку знищують, якщо є можливість, ПТУРисти, протитанкісти. Якщо вже дуже близько до нас підійшли, маємо ручні одноразові протитанкові засоби, які відносно непогано вражають техніку», – розповідає боєць.

«Легкоброньовану – БМП, БМП-1, БМП-2 – можна навіть з одного пострілу з РПГ вразити і зробити її небоєздатною. Але буває таке, що приходить одна мала група, знищується, і через 5-10 хвилин вже йде друга мала група. І ось так лізуть, лізуть, поки на позиції БК (боєкомплект – ред.) не закінчується», – додає він.

«Перший раз не зміг вистрілити»

До війни Олександр не був пов'язаний з армією. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну його не взяли до ЗСУ саме через відсутність досвіду.

«Найважче, мабуть, морально себе підготувати, що ти все ж таки будеш стріляти в живу людину. Ти маєш розуміти, що це ворог, і маєш знати, чого він прагне. Якщо не знаєш – не зможеш нічого зробити. Ти не зможеш вистрілити, ти будеш боятися. Буде паніка – буде важко тоді всім», – зазначає боєць.

Свій перший бій Олександр прийняв, коли став бійцем Сил ТрО. Каже – таке важко забути.

«Я не зміг натиснути на гачок, тому що розумів, що переді мною жива людина. Ще те життя було в голові: 31 рік прожив – ніколи не брав зброї до рук. Дотримувався принципу – відносься до людини так, як ти б хотів, щоб до тебе відносились. І тут таке. Не зміг… А ось вже далі, після втрат наших – 300-ті (поранені – ред.) – це теж втрати. Так, вони санітарні, ненадовго, відновлюються, однак тоді вже розумієш – якщо я зараз не зроблю постріл, поцілять у мене. А у мене вдома дві дитини маленькі, і хочуть все ж таки, щоб батько повернувся. І постав вибір – вбивати чи не вбивати. Я вважаю – я їх не вбиваю – я просто знищую ворога, який прийшов на нашу землю», – ділиться боєць.

Та, каже, найважчим була втрата першого побратима, який двічі рятував йому життя. Перший, коли встиг затягнути Олександра в окоп – прилетіла міна. А другий – накрив собою від кулеметної черги так, що не зачепило нікого.

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Боротися десантникам доводиться не лише з армією РФ, а й з погодою. Сніг, мороз, холод, дощі, багнюка. Усе це безпосередньо впливає на перебіг бойових дій.

«Так. Важко, тяжко. З настанням осені, особливо грудень. Дощі, сніг – воно все тане. Під час обстрілів траншея засипається, і болото по коліно. Але впорались. Пережили. Зараз мороз. Траншея вже суха. Поприбирали все. Тримаємось. Тримаємо позиції», – каже Олександр.

За його словами, бійців сильно виручають окопні свічки.

«Нею (окопною свічкою – ред.), звісно, ти в такий мороз не сильно зігрієшся, але як мінімум ти можеш висушити собі взуття. Бо якщо в тебе мокрі ноги – все. Це мінус. Руки, ноги повинні бути постійно в теплі. Знаєте, якісь дрібнички дуже важливі, коли ти сидиш з побратимом по коліно в болоті. І сидиш розмовляєш – зараз би круто було з'їсти «Снікерс» – є такі моменти, які закарбовуються, залишаються в пам'яті», – зазначає Віктор.

Армія РФ зараз має стратегічну перевагу у війні. Не маючи такої кількості снарядів, як минулого року, ЗСУ складно стримувати щоденні штурми противника. Вочевидь, найближчі кілька місяців українська армія триматиме активну оборону. І тут багато чого буде залежати від подальшої військової допомоги Заходу.