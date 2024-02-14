Генштаб: на фронті за добу було 71 бойове зіткнення

Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення, повідомив український Генштаб у ранковому зведенні 14 лютого.

«Загалом ворог завдав три ракетних і 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені й загиблі серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської і Миколаївської областей.

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У командуванні повідомили, що українські військові відбили атаки російських сил на шістьох напрямках, найбільше на Авдіївському (24) і Мар’їнському (27).

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку зростає інтенсивність бойових дій.

«Кількість артилерійських обстрілів, які противник вчинив у нашій операційній зоні 12 лютого, також є найбільшим показником цьогоріч – 1267. Те саме з авіаударами – їх зафіксовано 67», – написав Тарнавський у телеграмі.

13 лютого начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач повідомив, що деякі підрозділи бригади в Авдіївці замінили іншими підрозділами ЗСУ. За його словами, сам підрозділ нині не має ресурсів, щоби втримати місто.

«У нас немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи... Вперше за майже два роки функціонування 110 -ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла», – сказав Сєкач.

За його словами, в Авдіївці тривають бої за місто й околиці.