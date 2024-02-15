В Авдіївці тривають запеклі бої, проводиться «маневр військами» – Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про запеклі бої в Авдіївці.



«Станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога», – написав він в телеграмі.

За його словами, відбувається «планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках», також військовим виділили додаткові боєприпаси та інші засоби ураження.



«Підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв. Командири на місцях знають своє завдання і виконують його.. Управління військами — стійке та ефективне. Ми цінуємо кожен клаптик української землі, але найвища цінність та пріоритет для нас — збереження життя українського солдата», – додав Тарнавський.

Олександр Тарнавський написав це на тлі повідомлень про можливий перехід Авдіївки під контроль російський військ. Зокрема про критичну ситуацію в місті та таку загрозу повідомили в Білому домі.

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Раніше газета The Washington Post з посиланням на українських військових повідомила, що це «питання часу», коли буде втрачено Авдіївку.



Проросійські телеграм-канали повідомляють, що українські військові втратили контроль над низкою позицій у місті. Стверджується, що російські війська захопили головний в'їзд до Авдіївки.

Ввечері 15 лютого аналітики DeepState констатували, що російські війська просунулися на півночі та півдні міста.

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України (ОШБр) 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

14 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідування позицій на Авдіївському і Куп’янському напрямках повідомив про «надзвичайно складну й напружену» оперативну обстановку. Він зауважив, що війська Росії нарощують свої зусилля і мають чисельну перевагу в особовому складі на цих напрямках.

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Про додаткові російські сили на Авдіївському напрямку і посилення тиску на українські позиції навколо міста також нещодавно повідомляла розвідка Британії. За даними розвідки, Авдіївка залишається основним об’єктом російських атак.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року.