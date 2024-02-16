3-тя окрема штурмова бригада розповіла про бої в Авдіївці

На одній із ділянок в Авдіївці бійці з Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) перебувають у повному оточенні, але їм вдається його прорвати. Про це 16 лютого в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») сказав заступник командира 3-ї ОШБр Збройних сил України майор Родіон Кудряшов.

«Є змога це, скажімо так, внутрішнє кільце розкрити за допомогою ударно-штурмових дій. В принципі в нас на сьогодні це виходить», – каже Кудряшов.

Кудряшов підтвердив, що в Авдіївці тривають маневри ЗСУ, про які уночі заявив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

«Є певні етапи цих дій. Перше, нам доводиться відходити з позицій, тому що їх просто рівняють із землею, тобто позиція зруйнована, і наші військовослужбовці відходять на більш вигідні позиції, для того, щоб утримувати лінію оборону. Також у деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста, і теж переходимо на більш вигідні позиції, для того, щоб якісніше чинити опір», – розповів військовий.

Кудряшов також прокоментував інформацію про захоплення російськими військовими укріпрайону «Зеніт». На його думку, ця подія має психологічний вплив на російських військових, але армія Росії не має достатніх сил утримувати ці позиції.

«Це більше агітація «успішних» дій Російської Федерації. На сьогодні противник, по всій інформації, не має потужних позицій, для того, щоб їх утримувати», – зауважив він.

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У ніч на 16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про запеклі бої в Авдіївці. За його словами, відбувається «планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках», також військовим виділили додаткові боєприпаси та інші засоби ураження.

Раніше про критичну ситуацію в місті та загрозу переходу міста під контроль РФ повідомили в Білому домі.

Проросійські телеграм-канали повідомляють, що українські військові втратили контроль над низкою позицій у місті. Стверджується, що російські війська захопили головний в'їзд до Авдіївки.

Ввечері 15 лютого аналітики DeepState констатували, що російські війська просунулися на півночі та півдні міста.

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України (ОШБр) 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Про додаткові російські сили на Авдіївському напрямку і посилення тиску на українські позиції навколо міста нещодавно повідомляла розвідка Британії. За даними розвідки, Авдіївка залишається основним об’єктом російських атак.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року.