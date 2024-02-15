«Авдіївське пекло»: 3-тя окрема штурмова бригада про бої в Авдіївці

Авдіївка: бої та останні прогнози. Третя штурмова на підкріпленні

3-тя окрема штурмова бригада підтвердила передислокацію в Авдіївку. Раніше про писало видання Forbes.

На сторінці 3-ої ОБШр опублікували допис під назвою «Авдіївське пекло». Військовослужбовців бригади перекинули в район Авдіївки для посилення підрозділів ЗСУ, які там стримують наступ російських сил.

Deepstate з цього приводу пише: «доцільність такого маневру – заганяти штурмовий підрозділ в оперативне оточення для посилення оборонних дій, виглядає вкрай дивно».

Тим часом світові медіа описують ситуацію в Авдіївці. Місто може впасти будь-якої миті, пише BBC. Про потребу відступити з Авдіївки пише Financial Times. Чи матимуть ЗСУ вихід з Авдіївки? Чи не буде запізно? Нові деталі від 3-ої ОБШр. Аналіз ситуації.

Путін і його слова: що за ними насправді стоїть

Тим часом президент Росії Путін, коментуючи хід війни проти України, заявив, що шкодує, що РФ «не розпочала активних дій раніше». Про це він заявив в інтерв’ю російському телебаченню. Також він висловився про майбутні американські вибори президента і похвалив Байдена.

А Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у листопаді 2024 року розглядає можливість змусити Україну до переговорів із Росією, пише Bloomberg. Які сигнали надсилає Кремль? про що свідчать ці останні заяви?

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