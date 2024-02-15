«Про швидкість 8-9 Маха не йдеться»: про ракету «Циркон», якою Росія вперше атакувала Україну

Росія 7 лютого завдала потужного удару по Україні – масованої ракетної атаки зазнали шість регіонів, серед них і Київ. Внаслідок удару 5 людей загинули, ще 40 були поранені. За даними КМВА, над Києвом сили ППО збили близько 20 ракет. Припускали, що серед них – гіперзвукові ракети «Циркон», які Росія називала своєю новітньою розробкою з видатними характеристиками. Зокрема, стверджувалось, ніби вона розвиває швидкість у 8-9 Маха, тобто понад 10 тис. км/год. Пізніше у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (КНДІСЕ) підтвердили: під час атаки 7 лютого Росія застосувала і ракети «Циркон». Детальніше про це в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

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– Одна з ракет, яка ударила по Києву 7 лютого, дійсно виявилася «Цирконом». Київський науково-дослідний інститут судових експертиз підтвердив тип снаряду. Я нагадаю, що протикорабельна крилата ракета «Циркон» – це зброя, яку Росія давно почала піарити, ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

Кремль демонстрував випробування, але застосування цієї ракети поки не спостерігалось. Ракету представляють як гіперзвукову. 11 тисяч кілометрів на годину – нібито вона здатна розвивати таку швидкість, і до того ж є дуже точною. Олександре, як вдалося ідентифікувати ракету «Циркон», і чи дає це більше розуміння, які її справжні характеристики?

– Завдяки праці слідчих, експертів нам вдалося ідентифікувати, що 7 лютого цього року по київському регіону була застосована не одна, а дві ракети 3М22 «Циркон». Одна по Дніпровському районі міста Києва, ще одна – по населеному пункту Вишневе.

Як ви вже сьогодні говорили, росіяни стверджують, що це – найновіша протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, яка прийнята на озброєння в січні 2023 року. Росіяни заявляють про дальність її польоту від 600 до 1500 кілометрів залежно від комплектації, швидкість від 8 до 9 Маха, масу бойової частини 300-400 кілограмів і довжину від 8 до 10 метрів. Це означає, що вони її готували як ракету, яка повинна знешкоджувати великі кораблі надводні, – це авіаносці, великі крейсери тощо.

Що ми можемо сказати по тих залишках, які до нас потрапили. На них чітко видно всі ознаки зазначеної ракети, вона називається 3М22. Вони ще мають 3Л22, це позначки лівої-правої сторони, які застосовуються в рульових механізмах цієї ракети.

У нас є частина ракетного двигуна і деякі частини, які безпосередньо вказують, що це дійсно ракета 3М22 «Циркон». Оскільки наш інститут переважно займається проведенням експертиз зі всіх місць застосування [Росією] ракет та безпілотних літальних апаратів по Україні, можемо сказати, що це перші випадки виявлення ракет такого типу.

Їх було дві, у нас частини двох ракет. Правда, частин не так багато, щоб їх скласти повністю, але на даний час вони вже ідентифіковані. Ми вже можемо чітко сказати, з яких елементів ці частини складаються, яку функцію виконують.

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Наші фахівці проводять не тільки візуальні дослідження… Ми проводимо фізико-хімічне дослідження складу металу, вибухових речовин і інших засобів, які застосовують зазначені ракети з метою вже вивчення її і надання відповідної інформації Збройним силам України, іншим профільним установам, які займаються питаннями протиповітряної оборони, створенням відповідних систем для боротьби з такими ракетами на території України.

Думаємо, найближчим часом у нас буде більш достовірна інформація про ті чи інші частини, які є уражаючі елементи.

– Олександре, я так розумію, попереднє резюме від вашого інституту – що не дуже ця ракета відповідає заявленим характеристикам, згідно з якими вона нібито до 9 Маха може розганятися. Яким характеристикам не відповідає, яким чином це вдалося з’ясувати?

– На даний час ми можемо точно сказати, що вона летіла зі швидкістю не більше, ніж 2500 км на годину. Ні про які 8-9 Маха – тобто більше 10 тисяч кілометрів на годину – не йдеться. Радари, які її відслідковували, встановили, що максимальна швидкість, яку вона розвивала – це 2500 км. Ті уражаючі елементи, які ми дослідили, теж не відповідають заявленим. Тому поки що ми доходимо висновку, що вона, як і «Кинджал», набагато не відповідає тим показникам, які заявлялись Збройними силами РФ.

– По відео уламків ракет ми бачимо, що маркування нібито цвяхом надряпане. Скажіть, це в Росії так заведено? І що ви скажете про якість зборки?

– Нам ще тяжко сказати про якість зборки, тому що у нас дуже мало мікроелектроніки тощо. Але загалом зборка така, російська. В деяких місцях ще лазером є номера, решта – надряпані якимись цвяхами чи чимось іншим.

І плати також тут якоїсь такої напівручної зборки. Тому, ми так розуміємо, що хоча ця ракета і випущена в кінці 2023-го року, вона зовсім не відповідає за якістю ні західним зразкам, які ми використовуємо, ні тим, що заявляє наш ворог.

– А загалом, з тих уламків, які вам вдалося вивчити, що можна сказати про складність цієї ракети? Наскільки вона відрізняється від інших російських зразків, які вони самі називають передовими? Це «Іскандери», Х-22, ті ж «Кинджали».

– Ми особливих відмінностей не знайшли. Є новітні речі в вузлах деяких, решта все… Двигуни стандартні. Ми зараз вивчаємо, яка вибухова речовина використовувалась: октоген, як в «Калібрах», «Кинджалах», чи інша. А решта – якість металу і складові частини – нічим особливим не відрізняються, ми там нічого революційного не бачимо.

Тим більше ці ракети були збиті, вони просто під час падіння розірвались.

– Будувало «Циркон» російське підприємство НПО машиностроение. Її носії – це кораблі, вона взагалі будувалася як протикорабельна ракета. У російських ЗМІ гуляє такий фрагмент інтерв'ю колишнього командира російського фрегата «Адмірал Горшков», з якого і проходили випробування «Циркона», Ігор Крахмаль його звуть. І ось він описує точність «Циркона» так (пряма мова): «Якщо прицілився в під'їзд п'ятиповерхівки, то хоча би в сусідній влучить». Орієнтовно можна сказати, чи вдалося зробити «Циркон» точнішим за ту саму теж протикорабельну Х-22?

– Я поки не можу вам точно сказати, бо ми ще не перевіряли додатково. Але якщо взяти за аналогією до всіх російських ракет, то все, що вони говорять, що воно попаде в сусідній під'їзд, влучає в сусідній під'їзд будинку, який розташований за три квартали від зазначеного. Ми вже їх в різних місцях перевіряли, і наразі можемо сказати, що вони точністю не вирізняються. І прицільна дальність, про яку вони заявляють, не відповідає дійсності.

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