Як затонув десантний корабель РФ «Цезар Куніков»: хронологія подій і деталі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило 14 лютого, що українські ударні морські дрони Magura V5 знищили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» біля берегів окупованого Криму неподалік Алупки. Судно затонуло. Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії зібрав інформацію про хронологію подій та деталі інциденту.

О 6:04 за московським часом, що діє в Криму, жителі Південного узбережжя Криму почули кілька вибухів, яких нарахували п'ять. Як повідомляють місцеві пабліки, «від вибухової хвилі в Алупці відчинялися вікна». Також з моря в районі Сімеїзу було чути кулеметні черги.

Згодом телеграм-канал «Крымский ветер» опублікував відео потужного вибуху в морі. «Схоже, боєкомплект корабля вибухає. Видно, що для порятунку «потопаючого» підійшов ще один корабель. Також неподалік видно підводний човен», – написав телеграм-канал.

У морі вздовж узбережжя почалося патрулювання вертольотів Мі-8, протичовнового вертольота Ка-27, також помічено ударний вертоліт Мі-24. Це могло свідчити про проведення пошуково-рятувальної операції, а також про те, що російські гелікоптери з повітря шукають українські морські дрони.

Водночас, російське Міністерство оборони заявило про перехоплення шести українських безпілотників над Чорним морем, а втрату ВДК «Цезар Куніков» не коментувало.

Речник РФ Дмитро Пєсков теж відмовився коментувати інформацію про атаку української армії на великий десантний корабель «Цезарь Куников».

«Це безпосередньо пов'язано з перебігом «СВО» (так Росія називає масштабну війну проти України – ред.). Відповідно, це виключно прерогатива Міністерства оборони. Я пропоную вам орієнтуватися на заяви наших військових колег. Я з цього приводу нічого вам сказати не можу», – сказав Пєсков.

Після 9-ї ранку Генштаб ЗСУ повідомив, що «Збройні сили України спільно з 3-ма підрозділами ГУР МО знищили десантний корабель «Цезар Куніков».

За даними наближеного до Міноборони РФ каналу «Рыбарь», російський ВДК справді уражений, але ступінь його пошкодження невідомий. Телеграм-канал «Два майора» стверджує, що «весь екіпаж живий».

Близько 11 години ранку пресслужба ГУР МО України повідомила, що ВДК «Цезарь Куников» Чорноморського флоту РФ атакували за допомогою безпілотника «Magura V5». Як зазначається, місію провів спецпідрозділ Group 13. Також відомство стверджує, що пошуково-рятувальна операція Росії успіху не мала. У ГУР виклали дані перехоплення, на яких нібито російські пілоти-оглядачі місця події констатують: «залишилися уламки та масляна пляма»

«У результаті «Цезарь Куников» отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому», – йдеться в повідомленні. Також ГУР опублікувало відео ураження ВДК морськими дронами.

Рятувальна операція в районі затоплення великого десантного корабля розпочалася одразу після його ураження. Було опубліковано фотографію рятувальних човнів на місці затоплення «Цезаря Кунікова».

У місцевих пабліках повідомлялося про пересування колони медичних автобусів спочатку від Сімферополя до Ялти, а потім від Ялти до Севастополя, де розташований головний військово-морський госпіталь Чорноморського флоту РФ.

Що відомо про корабель «Цезар Куніков»?

«Цезар Куніков» із бортовим номером 158 – це великий десантний корабель проєкту 775 (775/II), який перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Місткість: 10 середніх танків або 12 одиниць бронетехніки та 340 осіб, або 3 середні танки, 3 САУ 2С9 «Нона-С», 5 МТ-ЛБ, 4 вантажні автомашини та 313 десантників.

Великі десантні кораблі проєкту 775 з кодифікації НАТО проходять як Ropucha (польською – «жаба»).

Корабель був побудований на верфі в польському Гданську (заводський №775/24). Спущений на воду у 1986 році, увійшов до складу Чорноморського флоту ВМФ СРСР 30 вересня 1986 року. Спочатку носив ім'я «БДК-64».

Корабель входив до складу 197-ї бригади десантних кораблів 39-ї дивізії морських десантних сил із базуванням у Новоозерному, Донузлав. При розподілі Чорноморського флоту СРСР у 1992-1993 роках 39-у дивізію морських десантних сил було розформовано.

Десантні кораблі дивізії, що дісталися Росії, перейшли з Донузлава, який став Південною військово-морською базою України, до Севастополя та увійшли до складу 30 дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.

За одними даними – 10 травня 1989 року, за іншими – 1991 року «БДК-64» отримав ім'я на честь Героя Радянського Союзу Цезаря Львовича Кунікова. Це радянський офіцер, командир 305-го окремого батальйону морської піхоти у складі Чорноморської групи військ, який захопив плацдарм «Мала земля» під Керчю 1943 року.

2008 року корабель брав участь у нападі Росії на Грузію. 10 серпня 2008 року був флагманом групи російських кораблів (ВДК «Цезар Куніков», ВДК «Саратов», МРК «Міраж» і МПК «Суздалец»), керував атакою на грузинські катери.

У жовтні 2015 року ВДК «Цезар Куніков» перевозив до Сирії боєприпаси та зброю для сирійської армії в межах операції «Сирійський експрес».

З початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну ВДК «Цезар Куніков» брав участь у бойових діях.

Двічі підбитий

24 березня 2022 року Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що у захопленому російськими військовими Бердянську було знищено великий десантний корабель Росії «Саратов», а великі десантні кораблі РФ «Цезар Куніков» і «Новочеркаськ» зазнали пошкоджень.

18 квітня 2022 року в Севастополі поховали командира великого десантного корабля «Цезар Куніков» 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, капітана 3 рангу Олександра Чирву.

«Олександр Григорович народився у Севастополі. Закінчив філію ВУНЦ ВМФ Військово-морської академії Військово-морського інституту радіоелектроніки ім. О.С. Попова. У 2015 та 2016 роках брав участь у проведенні спеціальної операції на території Сирійської Арабської Республіки», – повідомив російський глава Севастополя Михайло Развожаєв.

У квітні 2023 року в Севастополі на фасаді школи №17 встановили пам'ятну дошку капітану ВДК «Цезар Куніков» Олександру Чирві.

Крим.Реалії вдалося розшукати некролог загиблого на ВДК «Цезар Куніков» – командира відділення 810-ї бригади Євгена Петченка з Брянки Луганської області. Про місце загибелі написала його мати.

Як повідомляв кореспондент Крим.Реалії, 8 травня 2022 року біля причалу в Сухарній бухті, яка є частиною великої Севастопольської бухти, стояв ВДК із зовнішніми ознаками ушкодження – великими плямами червоного кольору на лівому борту. Такий колір має ґрунтовка, яку наносять перед фарбуванням сірою фарбою. Імовірно, це був «Цезар Куніков».

14 травня 2022 року ВДК «Цезар Куніков» вийшов із ремонту в 13 судноремонтному заводі в Севастополі, повідомляв кореспондент Крим.Реалії.

Бортовий номер корабля 158 було зафарбовано, як і в усіх кораблів Чорноморського флоту РФ після початку повномасштабного військового вторгнення армії Росії в Україну – це зроблено для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць. При цьому рельєфні літери на кормі ВДК добре помітні.

ВДК «Цезар Куніков», як і інші великі десантні кораблі ЧФ, використовувався для перевезення зброї та боєприпасів між військово-морською базою ЧФ у Новоросійську та кримськими портами у Севастополі, Феодосії та Керчі.