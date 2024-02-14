У ГУР повідомили подробиці удару по кораблю РФ біля Криму

Російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» біля берегів окупованого Криму неподалік Алупки знищили ударні морські дрони Magura V5, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель «Цезар Куніков» Чорноморського флоту держави-агресора Росії. Успішну місію здійснили спецпризначенці «Групи 13» ГУР МО України», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, внаслідок удару корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

«Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому», – зауважили в розвідці.

Там також додали, що великий десантний корабель «Цезар Куніков» проєкту 775 – одне із найновіших російських суден, міг вміщати 87 членів екіпажу на борту і використовувався Росією під час воєн у Грузії, Сирії й Україні.

«Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала», – зазначили в ГУР.

Про можливі жертви серед екіпажу судна наразі невідомо. Російська сторона втрату корабля не підтверджувала, заявивши лише, що рано-вранці над Чорним морем були збиті шість дронів.

Раніше знищення російського корабля 14 лютого підтвердив Генштаб ЗСУ.

Незалежно наведені дані перевірити поки неможливо.

У ВМС України заявили, що після ураження «Цезаря Кунікова» у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії «у строю» залишається лише п’ять одиниць.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня 2023 року внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.

1 лютого в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в ніч із 31 січня на 1 лютого бійці його спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту Росії. Російська сторона не коментувала ймовірне знищення катера.

Військово-морські сили ЗСУ заявляли, що катер «Ивановец» входив до 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту, а його екіпаж складався з 40 моряків.