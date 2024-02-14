У Генштабі ЗСУ підтвердили знищення російського ВДК «Цезар Куніков»

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив повідомлення про знищення російського великого десантного корабля в Чорному морі.

«Збройні сили України спільно з ГУР Міноборони України знищили великий десантний корабель окупантів – «Цезар Куніков». У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки», – йдеться в повідомленні.

Раніше про те, що в окупованому Криму, зокрема, в Ялті, Місхорі, Алупці й Сімеїзі, рано-вранці 14 лютого було чути звуки вибухів із моря, повідомляв телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів.

За повідомленням, у районі курорту Місхор був атакований великий десантний корабель Росії, а для рятувальних робіт відправили ще один корабель, а над морем літають російські вертольоти Мі-8 і Ка-27.

Водночас російське Міністерство оборони заявило про перехоплення шести безпілотників над Чорним морем. Про удар по кораблю російське відомство не заявляло.

Видання «Українська правда» із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомило, що дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» у Чорному морі вранці 14 лютого, і ВДК затонув.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня 2023 року внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.

1 лютого в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в ніч із 31 січня на 1 лютого бійці його спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту Росії. Російська сторона не коментувала ймовірне знищення катера.

Військово-морські сили ЗСУ заявляли, що катер «Ивановец» входив до 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту, а його екіпаж складався з 40 моряків.