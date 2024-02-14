У Криму повідомляють про вибухи в морі й можливе ураження корабля РФ

В окупованому Криму, зокрема, в Ялті, Місхорі, Алупці й Сімеїзі, рано-вранці 14 лютого було чути звуки вибухів із моря, повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів.

За непідтвердженими даними, в районі курорту Місхор був атакований великий десантний корабель Росії, для рятувальних робіт відправили ще один корабель, а над морем літають російські вертольоти Мі-8 і Ка-27.

Водночас російське Міністерство оборони заявило про перехоплення шести безпілотників над Чорним морем. Про удар по кораблю російське відомство не заявляло.

Українська сторона офіційно ситуацію поки не коментувала.

Видання «Українська правда» із посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомило, що дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» у Чорному морі вранці 14 лютого, і ВДК затонув.

Редакція перевіряє наведені дані.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня 2023 року внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.

1 лютого в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в ніч із 31 січня на 1 лютого бійці його спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту Росії. Російська сторона не коментувала ймовірне знищення катера.

Військово-морські сили ЗСУ заявляли, що катер «Ивановец» входив до 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту, а його екіпаж складався з 40 моряків.