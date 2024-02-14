«Она утонула» – речник ВМС цитатою Путіна прокоментував знищення «Цезаря Кунікова»

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») прокоментував знищення російського великого десантного корабля «Цезар Куніков», про яке раніше повідомили у Генеральному штабі України.

«Як казав президент Російської Федерації свого часу, «она утонула» (йдеться про слова Путіна про підводний човен «Курськ», який зі 118 членами екіпажу затонув у 2000 році в Баренцовому морі – ред.). От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем «Цезар Куніков». Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту зайвому в Чорному морі», – сказав Плетенчук.

За його словами, після знищення «Цезаря Кунікова» у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту «у строю» залишається лише п’ять одиниць.

Плетенчук також прокоментував знищення корабля у день смерті радянського офіцера Цезаря Кунікова, в честь якого і назване судно.

«Може це лиха вдача, не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день», – сказав Плетенчук.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив повідомлення про знищення російського великого десантного корабля в Чорному морі.

«Збройні сили України спільно з ГУР Міноборони України знищили великий десантний корабель окупантів – «Цезар Куніков». У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки», – йдеться в повідомленні.

Перед цим про те, що в окупованому Криму, зокрема, в Ялті, Місхорі, Алупці й Сімеїзі, рано-вранці 14 лютого було чути звуки вибухів із моря, повідомляв телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів.

За повідомленням, у районі курорту Місхор був атакований великий десантний корабель Росії, а для рятувальних робіт відправили ще один корабель, а над морем літають російські вертольоти Мі-8 і Ка-27.

Водночас російське Міністерство оборони заявило про перехоплення шести безпілотників над Чорним морем. Про удар по кораблю російське відомство не заявляло.