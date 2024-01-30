У Росії вперше офіційно підтвердили загибель моряка на ВДК «Новочеркаськ»

Гімназія в російському місті Шахти підтвердила загибель одного зі своїх випускників, який служив на великому десантному кораблі «Новочеркаськ», який був знищений у грудні внаслідок українського удару по порту Феодосії в окупованому Криму.

На сайті «Гімназії імені О.С. Пушкіна» повідомляється, що загиблий – старший матрос Ігор Мещеряков, він закінчив цей навчальний заклад у 2017 році. На повідомлення звернув увагу проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«З серпня 2021 року Мещеряков проходив службу в 197-ій бригаді великих десантних кораблів ВМФ РФ ВДК «Новочеркаськ» у званні матрос», – повідомляється на сайті.

У гімназії також заявили, що Мещеряков загинув 26 грудня 2023 – у день ракетного удару по Феодосії. Крім того, зазначається, що Мещерякова посмертно нагороджений Орденом мужності.

Таким чином, Мещеряков став першим моряком, чия загибель внаслідок удару офіційно підтверджена.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». За неофіційними даними, тоді могли загинути понад 30 моряків.

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.

У Міністерстві оборони Росії підтверджували удар Збройних сил України по десантному кораблю, але про втрати не повідомляли.