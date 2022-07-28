На крейсері «Москва» загинув син контрадмірала Чорноморського флоту Росії – ЗМІ

На російському крейсері «Москва», який затонув у середині квітня, загинув син командира дивізії Чорноморського флоту Росії контрадмірала Олега Криворога Валерій, повідомило видання «Агентство» з посиланням на свої джерела.

Офіційно 37-річний капітан-лейтенант Валерій Криворог вважається зниклим безвісти. Відомо, що на крейсері «Москва» він служив від 2019 року. Його батько – командир 30-ої дивізії надводних кораблів, до цієї дивізії входив і крейсер.

У пресслужбі Чорноморського флоту РФ не коментували інформацію, опубліковану «Агентством».

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер «Москва», який брав участь у війні проти України, затонув 14 квітня. Військове командування України та Пентагон повідомили, що корабель був уражений українськими ракетами. Російська сторона це заперечує, називаючи причиною пожежу, що призвела до детонації боєприпасів.

Міноборони Росії лише одного разу прозвітувало про одного загиблого і 27 зниклих безвісти військовослужбовців, які перебували на крейсері. Родичі матросів заявляють про щонайменше 40 загиблих. Багато хто з них досі не знає про долю своїх близьких.