«Кілька місяців тому мало хто вірив, що це можливо»: генсекретар НАТО про успіхи ЗСУ в Чорному морі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ прокоментував останні успіхи Збройних сил України у Чорному морі. Перед зустріччю міністрів оборони Альянсу Столтенберґ зазначив, що ЗСУ вдалося завдати значних втрат російському флоту, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Їм вдалося витіснити флот Росії із західної частини Чорного моря. І це велике досягнення та велика перемога для українців», – сказав Єнс Столтенберґ, відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації про потоплення ЗСУ російського десантного корабля «Цезар Куніков».

За словами генсекретаря НАТО, успіхи Збройних сил у Чорному морі засвідчили спроможність України експортувати зерно на світові ринки.

«Кілька місяців тому мало хто вірив, що це можливо. І зараз фактично експорт зерна з України відбувається навіть без угоди з Росією, тож це свідчить про навички та компетенцію Збройних сил України. Це насамперед результат того, що вони роблять самі – вони це зробили, це їхні навички та їхня сміливість. І, звісно, допомога та підтримка від союзників НАТО теж важлива», – вважає Столтенберґ.

14 лютого Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» біля берегів окупованого Криму неподалік Алупки знищили ударні морські дрони Magura V5.

У ВМС України заявили, що після ураження «Цезаря Кунікова» у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії «у строю» залишається лише п’ять одиниць.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України в будь-якому місці світового океану.

26 грудня 2023 року внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.

1 лютого в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в ніч із 31 січня на 1 лютого бійці його спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту Росії. Російська сторона не коментувала ймовірне знищення катера.

Військово-морські сили ЗСУ заявляли, що катер «Ивановец» входив до 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту, а його екіпаж складався з 40 моряків.