Чи змінять дрони хід війни?

- Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що мета оборонної операції України – виснажити російські сили та завдати їм максимальних втрат. Таку заяву він зробив в інтерв'ю німецькому ZDF. За словами Сирського, це можливо, зокрема, з використанням безпілотної авіації та РЕБ. То які завдання стоять перед Силами безпілотних систем – новим родом військ, який створили в Україні?
- Американський президент Джо Байден закликав спікера Палати представників Майкла Джонсона поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні. Раніше цей документ своїм голосуванням підтримав Сенат. То які шанси, що допомога від Сполучених Штатів буде?
- Польські фермери погрожують 20 лютого заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це йдеться у заяві профспілки індивідуальних фермерів «Солідарність». Блокувати планують не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Що відбувається на кордоні зараз?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
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