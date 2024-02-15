95% аудиторії довіряють Радіо Свобода – опитування

Понад 14 відсотків українців (14,1%) щотижня споживають інформацію Української служби Радіо Свобода на різних платформах, свідчать результати опитування Gallup World Poll в Україні в липні 2023 року, проведеного на замовлення Американської агенції глобальних медіа (USAGM).

За цими даними, висвітленню Радіо Свобода довіряє 95% аудиторії. Більшість респондентів заявили, що Радіо Свобода поглиблює їхні знання про події в Україні та решті світу, допомагає сформувати думку про важливі питання, при цьому користувачі планують і надалі звертатися до цього джерела інформації. Більшість аудиторії Української служби Радіо Свобода споживає інформацію у вигляді відео, потім ідуть текст та аудіо.

Опитування проводили за допомогою мобільних телефонів 13-22 липня 2023 року серед вибірки з 1000 дорослих, що становить 90% населення, яке має доступ до українських номерів мобільного зв'язку (більшість окупованих територій були виключені).

У 2023 році Українська служба Радіо Свобода розширила висвітлення подій в Україні, запустивши стрім Свобода. Ранок та проєкт для вимушених переселенців ТиЯк? з нового бюро у Львові, що доповнило бюро у Києві. Кореспонденти служби регулярно готують репортажі з передової, різних регіонів України, а також із Брюсселя та Варшави.

За даними редакції, у 2023 році вебсайти та додатки зареєстрували 102,5 млн відвідувань і 131,5 млн переглядів сторінок; канали в YouTube отримали 514,4 млн переглядів і 12,8 млн залучень; майже 3,4 млн підписників стежать принаймні за одним із каналів Українського редакції в YouTube. Минулого року редакція зареєстрував 423,2 млн переглядів відео у Facebook, а головна сторінка Радіо Свобода має 1,7 млн підписників. За проєктами Українського редакції у телеграмі стежать 147 700 користувачів, охоплення на цій платформі у 2023 році становило 347,5 млн.

Українська служба Радіо Свобода також веде сторінки у Viber, Instagram, TikTok, X та готує проєкти Схеми, Крим.Реалії, Донбас.Реалії, Новини Приазов'я, ТиЯк? (для вимушених переселенців). Матеріали мовника регулярно з'являються на українських теле- та радіостанціях.