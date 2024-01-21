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В Україні російськомовні люди масово перейшли на українську мову – міжнародне дослідження

Під час акції з нагоди Дня української писемності та мови біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві (архівна світлина)
Під час акції з нагоди Дня української писемності та мови біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві (архівна світлина)

Російськомовні українці масово перейшли на українську мову з початком масштабного вторгнення Росії до України, засвідчили вчені з Німеччини та Великої Британії, які проводили дослідження, вивчаючи поведінку користувачів мережі Х (колишній Twitter).

Дослідники з Університету імені Людвіга Максиміліана у Мюнхені (LMU), Мюнхенського технічного університету (TUM) та Університету Бата у Великій Британії аналізували використання українцями соцмереж до та після повномасштабного вторгнення в Україну.

Використання мови за своєю природою є політичним, часто є засобом культурної ідентичності
Автори дослідження

«Більше половини користувачів, які твітили російською, переходять на українську мову з російським вторгненням», – кажуть дослідники.

Міждисциплінарна група вчених, яка вивчала поведінку користувачів соцмереж, з'ясувала, що тренд до більшого вживання української мови в соцмережах в Україні існував вже після Революції гідності та російської окупації Криму у 2014 році, але після російського масштабного вторгнення в лютому 2022-го, українці здійснили різкий перехід від використання російської мови до української.

«Основа для побудови нації»

«Використання мови за своєю природою є політичним, часто є засобом культурної ідентичності та основою для побудови нації», – кажуть дослідники у своїй статті.

Банер із портретами Київського князя періоду України-Русі Володимира Великого, гетьмана Івана Мазепи, лідера ОУН Степана Бандери та написом: «Мова – це надбання тисячоліття» під час футбольного матчу в Україні (архівна світлина)
Банер із портретами Київського князя періоду України-Русі Володимира Великого, гетьмана Івана Мазепи, лідера ОУН Степана Бандери та написом: «Мова – це надбання тисячоліття» під час футбольного матчу в Україні (архівна світлина)
Війна змушує людей більше відмовлятися від російської мови
Даніель Рачек

На думку науковців, результати їхнього спільного дослідження свідчать про те, що йдеться про «свідомий вибір користувачів на користь більш української ідентичності та самовизначення себе українцями».

«Очевидно, війна змушує людей більше відмовлятися від російської мови», – сказав Даніель Рачек, провідний автор дослідження та доктор Департаменту статистики Університету Мюнхена LMU. Свої висновки дослідники опублікували нещодавно в журналі Communications Psychology.

Зображення президента Росії Володимира Путіна на плакаті під час пікету Конституційного суду України, який тоді розглядав справу щодо конституційності «мовного закону Ківалова-Колесніченка». Київ, 26 січня 2017 року. (В кінцевому результаті КСУ в 2018 році скасував цей закон)
Зображення президента Росії Володимира Путіна на плакаті під час пікету Конституційного суду України, який тоді розглядав справу щодо конституційності «мовного закону Ківалова-Колесніченка». Київ, 26 січня 2017 року. (В кінцевому результаті КСУ в 2018 році скасував цей закон)

Дослідники вивчали майже 4,5 мільйонів твітів від майже 63 тисяч користувачів мережі Х (колишній Twitter) від січня 2020 року по листопад 2022 року, і щоб обробити дані, використовували штучний інтелект та статистичний аналіз.

«Ми вивчали, як українські громадяни (і негромадяни, які там проживають) реагують на агресивні напади та вторгнення до їхньої країни з боку безпосереднього сусіда, з яким вони мають спільну історію та мову, і як еволюціонувало використання мови до та під час війни», – повідомили у документі.

Дослідники додали, що могли спостерігати за поведінкою людей як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, «не покладаючись ні на малі опитування, ні на нечасті переписи населення, останній з яких проводився у 2001 році».

При цьому у дослідженні також вказано, що користувачі мережі Х – це обмежена віком група людей. За їхніми даними, українським твітером користуються люди віком 18–29 років (13%), 30–39 років (8%), 40–49 (7%), 50+ (1%).

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