Відставка Залужного негативно вплинула на довіру Зеленському – опитування

Відставка Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України негативно вплинула на довіру до президента України Володимира Зеленського, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 5–10 лютого 2024 року.

«У лютому 2022 року, перед вторгнення, Зеленському довіряли 37%. Після вторгнення на тлі його дій та загалом ефекту «згуртування навколо лідера» довіра йому різко зросла до 90% станом на травень 2022 року. Далі довіра Зеленському в період між травнем 2022 року і груднем 2023 року, тобто за півтора року, знизилася на 13 процентних пунктів з 90% до 77%. За наступних два місяці до початку лютого він втратив ще 12 процентних пунктів – довіра знизилася з 77% до 65%. Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 процентних пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5–10 лютого 64% довіряють Зеленському, але на кінець цього періоду показник становить 60%», – відзначають соціологи.

Згідно з результатами цього опитування, Залужний очолює рейтинг – йому довіряють 94% опитаних, не довіряють – 5%.

Також високий рівень довіри має керівник ГУР Кирило Буданов – про це сказали 66% українців (не довіряють Буданову 19%).

Зеленський опустився на третє місце – 64% опитаних довіряють йому, 35% – не довіряють.

Призначений Зеленським головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський має довіру 40% українців, не довіряє цьому воєначальнику 21% учасників опитування (ще 35% респондентів відповіли, що не знають його).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.