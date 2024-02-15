Уперше за два роки в Україні стало більше тих, хто вважає, що події розвиваються в неправильному напрямку – КМІС

У лютому 2024 року частка українців, які вважають, що справи в країні розвиваються в правильному напрямку, знизилася до 44%, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 5–10 лютого 2024 року. Ще в грудні таких було 54%.

Натомість із 32% у грудні 2023 року до 46% у лютому 2024 року зросло число тих, хто вважає, що справи розвиваються в неправильному напрямку.

«В Україні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку, і порівняно з груднем 2023 року зараз уперше більше тих, хто вважає напрямок справ неправильним», – роблять висновок соціологи.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.