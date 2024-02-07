В Україні зросло число тих, хто вважає, що «події розвиваються в неправильному напрямі»

В Україні майже рік спостерігається зростання числа тих, хто вважає, що «події розвиваються в неправильному напрямі», нині кількість таких людей майже зрівнялася з тими, хто оптимістично оцінює розвиток подій. Про це свідчать оприлюднені 7 лютого дані опитування, проведеного Центром Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» (фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні).

«Після початку повномасштабної агресії Росії проти України частка громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, істотно зросла (з 20% у грудні 2021 року до 51% у вересні-жовтні 2022року, досягши найвищих показників у лютому-березні 2023р. (61%). Після цього спостерігається тенденція зниження цього показника. За даними останнього опитування, частки тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (41%), і тих, хто дотримується думки, що вони розвиваються в неправильному напрямі (38%), статистично значуще не відрізняються (21% не визначилися)», – інформують соціологи.

Нині третина (33%) українців вірять, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі впродовж найближчих кількох років, 42% вважають, що Україна зможе подолати ці проблеми у більш віддаленій перспективі, а 9% – що Україна нездатна подолати проблеми.

«Найбільш оптимістично українці оцінювали перспективи подолання проблем і труднощів наприкінці 2022 – на початку 2023 років (наприклад, у лютому-березні 2023р. — відповідно 49%, 36% і 3%). А оцінки перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021 року — відповідно 18%, 54% і 18%) були значно песимістичнішими», – нагадують фахівці.

Соціологи опитали методом face-to-face 2000 респондентів віком від 18 років на територіях України, які не перебувають під окупацією і де не ведуться бойові дії.