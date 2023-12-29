Серед сусідніх країн українці найкраще ставляться до Польщі – опитування

Серед сусідніх країн українці найкраще ставляться до Польщі, найгірше – до Білорусі, свідчать дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні інціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року (соціологи уточнюють, що про ставлення до Росії не запитували).

«66% українців ставлять до Польщі позитивно, тоді як негативно – лише 8%, а 22% громадян виказують нейтральне ставлення. Кожен другий українець (51%) вважає, що населення Польщі позитивно ставиться до України, тоді як 13% респондентів вважають, що поляки негативно налаштовані до України», – вказують дослідники.

Також, за їхніми даними, 78% українців наразі негативно ставляться до Білорусі, причому більшість із них (58%) – однозначно негативно.

Позитивне ставлення у структурі суспільної думки переважає як до Молдови (49,5% проти 8% негативного), так і до Румунії (47% проти 9%, відповідно). Нейтрально ж до обох країн ставляться по 38% українців. Громадська думка щодо Словаччини порівну розділилася між тими, хто має нейтральне ставлення до цієї країни, і тими, хто має позитивне сприйняття (по 38,5%).

Угорщина є єдиною сусідньою країною-членом ЄС, щодо якої наразі переважає негативне ставлення відносної більшості громадян (46%). Нейтральне ставлення – на другому місці, і його поділяють 27%, а от позитивне – 21%.

За даними соціологів, надія переважає серед почуттів українців, коли вони думають про своє майбутнє (понад 55%) і про майбутнє України (майже 61%). На другому місці серед почуттів є тривога (майже 40% і понад 34% відповідно), на третьому – оптимізм (майже 28% і понад 31% відповідно).

Соціологи опитали 2019 респондентів віком від 18 років методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).