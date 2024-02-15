Колишній шеф-редактор «Sputnik Литва» здався спецслужбам Латвії

Колишній співробітник проросійського ЗМІ «Sputnik Литва» Марат Касем здався спецслужбам Латвії і не має наміру повертатися до Росії. В інтервʼю з російським журналістом Іллею Азаром для видання «Новая газета. Европа» Касем розповів, що після початку війни проти України «прозрів» і з Росією більше нічого спільного не матиме.

Касем – громадянин Латвії. Він приїхав до Риги наприкінці 2022 року за сімейними обставинами. 3 січня його затримала Служба безпеки Латвії – Касема запідозрили у шпигунстві та порушенні санкцій Євросоюзу. У січні 2023 року його заарештували, після чого він перебував під вартою в Центральній ризькій вʼязниці.

МЗС Росії тоді назвало це порушенням прав і свобод людини.

Наприкінці квітня 2023 року Касема відпустили під підписку про невиїзд. Улітку 2023 року представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова повідомила, що Касем залишив Латвію.

«Поступово обурення вщухло, а влітку зʼясувалося, що Касем уже на волі – виплатив 15 тисяч євро за незаконну інтелектуальну та фізичну підтримку РФ. Латвійські ЗМІ за інерцією написали, що він поїхав до Москви, але швидко зʼясувалося, що назад латвійський громадянин не збирається», – написав Азар у телеграмі.

Як розповів в інтервʼю сам Касем, до Латвії він «приїхав не з порожніми руками, а з подарунками для латвійських спецслужб, сподіваючись на добру волю яких і їхав усвідомлено здаватися», зазначив Азар.

В інтервʼю з Азаром Касем назвав геноцидом українського народу вбивства мирних громадян у Бучі на початку 2022 року, а також заявив про високу ймовірність нападу Росії на країни Балтії.

Після початку війни Росії проти України Євросоюз заборонив роботу на території країн ЄС агентства Sputnik та каналу RT. Заборона запроваджена до припинення війни і доти, доки Росія та повʼязані з нею ЗМІ «не зупинять діяльність із дезінформації та інформаційних маніпуляцій проти ЄС».

Ще до заборони на рівні ЄС Латвія заборонила на своїй території роботу видань холдингу «Россия сегодня», куди входить Sputnik. Там пояснили це персональними санкціями ЄС проти генерального директора холдингу Дмитра Кисельова.