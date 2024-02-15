У Латвії набув чинності закон, що дозволяє конфіскувати автомобілі з російськими номерами

У Латвії 15 лютого набув чинності закон, який дозволяє владі конфіскувати транспортні засоби з російськими номерними знаками.

До 14 лютого включно власники такого транспорту зобов’язані були оформити місцеву реєстрацію або вивезти автомобілі з території країни.

Власники конфіскованих автомобілів також будуть зобов’язані заплатити штраф у розмірі від 750 до 2000 євро.

Виняток буде зроблений для дипломатичних машин і для тих, хто їде через Латвію транзитом і перебуватиме на її території не більше ніж добу. Транзит через Латвію власник автомобіля має задекларувати на офіційному сайті.

Як повідомляє видання Delfi, конфісковані автомобілі можуть бути передані Україні як жест солідарності.

Поправки до закону «Про дорожній рух» у Латвії ухвалили в листопаді минулого року. Ще раніше, у вересні, Рига заборонила автомобілям із російськими номерами в’їзд до країни. Минулої осені всі країни Євросоюзу, що межують з Росією, перестали впускати російські машини.