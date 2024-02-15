Суд у Латвії: іспит із латиської мови для громадян РФ конституційний

Конституційний суд Латвії визнав такою, що відповідає конституції країни, норму закону, що зобовʼязує громадян Росії, які мають у Латвії посвідку на проживання, скласти іспит з латиської мови та вказати джерело доходів для продовження свого статусу. Якщо вони цього не зроблять, їм загрожує депортація, повідомляє видання Delfi.

У 2022 році, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, сейм Латвії схвалив поправки до законодавства, згідно з якими близько 25 тисяч колишніх так званих негромадян або громадян Латвії, які отримали за останні 20 років громадянство Росії, зобовʼязали скласти іспит з латиської мови та виконати ще кілька вимог. Згодом влада Латвії надала їм відтермінування на два роки, щоб дати можливість усім охочим скласти іспит.

Конституційний суд розглянув позови, подані громадянами Росії, які живуть у Латвії, і ухвалив, що вони мали достатній час на вивчення державної мови. Згідно з рішенням суду, якщо людина не зробила жодних зусиль для збереження свого правового статусу в Латвії – не записалася на іспит, не подала документи і так далі, – то вона продемонструвала свою незацікавленість у збереженні звʼязків із Латвією, і рішення про видворення з країни може розглядатися як пропорційне, зазначає Delfi. На думку глави Конституційного суду, перегляд посвідок на проживання громадян Росії – це обґрунтовані дії держави, яка хоче переконатися, що її жителі не становлять загрози безпеці.

Більш як половина спроб скласти мовний іспит із боку громадян Росії, які підпадають під дію нового закону, завершилася невдачею. Наразі депортація їм не загрожує, на відміну від тих, хто взагалі не намагався скласти іспит. Таких, за останніми даними, близько тисячі.

Російська влада різко критикувала рішення Латвії про перегляд правил продовження посвідки на проживання. Президент Росії Володимир Путін називав його «загрозою безпеці».