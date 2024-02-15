Велика Британія і Латвія очолили міжнародну коаліцію з постачання Україні безпілотників

Велика Британія та Латвія очолили міжнародну коаліцію з постачання Україні безпілотних літальних апаратів.

У рамках домовленостей Велика Британія поставить в Україну «тисячі дронів», у тому числі FPV (від англійської first person view, безпілотники з кутом огляду «від першої особи») на суму близько 200 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 250 мільйонів доларів), повідомляє міністерство оборони Великої Британії 15 лютого.

«Разом ми дамо Україні можливості, необхідні їй для захисту та перемоги в цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає невдачі у своїх незаконних та варварських амбіціях», – ідеться в заяві.

У відеозверненні 14 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди, Німеччина, Естонія приєднались до коаліції з постачання Україні сучасних дронів.

Роль безпілотних літальних апаратів під час повномасштабного вторгнення Росії значно зросла. Дрони доповнюють, а іноді й замінюють більш традиційні види озброєння – особливо за умов так званого «снарядного голоду», спричиненого порушенням ритмічності постачання боєприпасів із боку деяких партнерів України. Це також дозволяє зменшити небезпеку для особового складу, військові можуть керувати ударами, перебуваючи на безпечній відстані.