«Посилюємо взаємодію з партнерами»: Умєров про результати «Рамштайну-19»

У середу, 14 лютого, відбулось засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн-19»). На цьому обговорили питання посилення протиповітряної оборони, артсистем і дронів, зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

«Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них», – зазначив міністр.

За його словами, офіційно почала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

«15 країн уже приєдналися. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство», – додав Умєров.

На порядку денному зараз, за словами Умєрова, артилерійські системи і снаряди. Зокрема, каже міністр, «дуже важливо налагодити спільне виробництво».

«Працюємо над цим, уже є результати», – написав він.

Щодо винищувачів F-16, то в цьому питанні, за інформацією міністра оборони, «все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами».

«Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем», – написав Умєров.

Він уточнив, що 14 лютого офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Уже вісім країн приєдналися – Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.

До питання розмінування, за словами Умерова, приєдналося офіційно 20 країн, а лідерство взяла на себе Литва.

Союзники України зустрічались у Брюсселі 14 лютого, щоб обговорити подальшу військову допомогу Києву для протидії російській агресії.

Засідання очолюваної США Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат «Рамштайн», мав очолити особисто міністр оборони США Ллойд Остін, але він був змушений скасувати свою поїздку до Брюсселя через шпиталізацію і бере участь онлайн.

Після «Рамштайну», в якому беруть участь усі 31 член НАТО і 23 інші союзники України, пройде і зустріч міністрів оборони альянсу.