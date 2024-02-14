«Очікуйте на гарні новини» – Умєров про засідання «Рамштайну»

Міністр оборони України Рустем Умєров 14 лютого на початку 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України написав, щоб українці «очікували на гарні новини».

«Представлю нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського – для нього це перша зустріч у форматі «Рамштайн» як головнокомандувача ЗСУ. Разом із головнокомандувачем Сирським і начальником ГУР Будановим налаштовані на результативну роботу. Сфокусуємося на нарощуванні оборонного виробництва, дронах і технологіях, а також підготовці як до довготермінових викликів, так і задоволенні нагальних потреб», – відзначив міністр Умєров.

Союзники України зустрічаються в Брюсселі 14 лютого, щоб обговорити подальшу військову допомогу Києву для протидії російській агресії.

Засідання очолюваної США Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат «Рамштайн», мав очолити особисто міністр оборони США Ллойд Остін, але він був змушений скасувати свою поїздку до Брюсселя через шпиталізацію і бере участь онлайн.

Після «Рамштайну», в якому беруть участь усі 31 член НАТО і 23 інші союзники України, пройде і зустріч міністрів оборони альянсу.