Канада виділяє Україні 44 мільйони доларів на обслуговування літаків F-16 – міністр оборони

Канада виділить Україні 60 мільйонів канадських доларів (це близько 44 мільйонів доларів США) на обслуговування винищувачів F-16, заявив міністр оборони Канади Білл Блер 14 лютого на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України.

«На сьогоднішньому засіданні міністр Блер оголосив, що Канада зробить новий внесок у розмірі 60 мільйонів доларів до Коаліції з посилення потенціалу ВПС України. Цей внесок буде спрямований на підтримку створення сталого потенціалу винищувачів F-16 в Україні», – йдеться у повідомленні пресслужби міністерства оборони Канади.

За цим повідомленням, кошти допоможуть забезпечити критично необхідні для F-16 матеріали та обладнання, ідеться про запасні частини, станції озброєння, авіоніку та боєприпаси.

Союзники України зустрічаються в Брюсселі 14 лютого, щоб обговорити подальшу військову допомогу Києву для протидії російській агресії.

Засідання очолюваної США Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат «Рамштайн», мав очолити особисто міністр оборони США Ллойд Остін, але він був змушений скасувати свою поїздку до Брюсселя через шпиталізацію і братиме участь онлайн.

Після «Рамштайну», в якому беруть участь усі 31 член НАТО і 23 інші союзники України, пройде і зустріч міністрів оборони альянсу.