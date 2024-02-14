Гуменюк пояснила, чому російські військові зменшили використання FPV-дронів на Херсонщині

Російські військові, у порівнянні з вчорашньою бойовою добою, зменшили використання FPV-дронів у десять разів на Херсонському напрямку, розповіла в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Загальна обстановка у нашій зоні відповідальності залишається досить напруженою через те, що ворог не припиняє обстрілів. А сьогоднішні погодні умови дуже сприяють тому, щоб працювали Сили оборони, а у ворога таких спроможностей було менше. До прикладу, якщо порівнювати вчорашню бойову добу і сьогоднішню, то кількість використання FPV-дронів ворог зменшив у десять разів через надзвичайно щільний туман на Херсонському напрямку, там де ворог запускає безпілотники», – зазначила Гуменюк.

Вона зауважила, що «інші конфігурації БПЛА росіяни використовують, як правило, для того, щоб скидати осколкові боєприпаси, і ця кількість теж сьогодні не досягає десятка».

Гуменюк наголосила, що це означає, що «погода суттєво вплинула, бо попередня бойова доба характеризувалась використанням FPV-дронів у кількості 70+».

Раніше у британській розвідці повідомляли, що армія Росії «зазнає великих втрат» через удари артилерії та дронів, які «прикривають український плацдарм у Кринках на лівому березі Дніпра».

За інформацією Міноборони Британії, українські сили, що діють на лівому березі річки Дніпро, використовують безпілотні літальні апарати (FPV-дрони), оснащені боєприпасами для ударів по силах РФ.

За даними розвідки Британії, «FPV-дрони використовуються спільно з артилерією для ураження транспортних засобів російських Збройних сил». За оцінками російського військового блогера, 90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено.

Також речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що на Таврійському напрямку російські військові «бунтують, відмовляються йти на штурми».