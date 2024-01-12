На лівому березі Дніпра кількість штурмів російської армії знизилась у чотири рази – Гуменюк

На лівому березі Дніпра за минулу добу, 11 січня, зафіксовано три штурми армії РФ, «а це в чотири рази менше, ніж було в попередні дні, коли ворог намагався штурмувати по 10-12 разів на добу», розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що контрбатарейна боротьба, яка відбувається на Лівому березі Дніпра, «досить результативна».

«За вчорашню добу (11 січня – ред.) там знищено 18 одиниць бронетехніки ворога, 11 одиниць – це важка артилерія. Також це самохідні установки, зокрема такі як «Гіацинт», – розповіла Гуменюк.

Вона також повідомила про «знищення ворожого човна, антенної станції, двох спостережних пунктів, пункту збереження пально-мастильних матеріалів окупантів та польового пункту боєпостачання».

Раніше у британській розвідці повідомляли, що армія Росії «зазнає великих втрат» через удари артилерії та дронів, які «прикривають український плацдарм у Кринках на лівому березі Дніпра».

За інформацією Міноборони Британії, українські сили, що діють на лівому березі річки Дніпро, використовують безпілотні літальні апарати (FPV-дрони), оснащені боєприпасами для ударів по силах РФ.

За даними розвідки Британії, «FPV-дрони використовуються спільно з артилерією для ураження транспортних засобів російських Збройних сил». За оцінками російського військового блогера, 90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено.

Також речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що на Таврійському напрямку російські військові «бунтують, відмовляються йти на штурми».