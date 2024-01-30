Штаб ЗСУ: війська РФ 14 разів «безуспішно намагалися покращити положення» на Мар’їнському напрямку

Протягом поточної доби на лінії фронту відбулося 78 бойових зіткнень, заявив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 30 січня.

На північних напрямках ситуація суттєво не змінювалася – за спостереженнями штабу, підрозділи білоруської армії «виконують завдання у прикордонних з Україною районах», ознак формування наступальних угруповань наразі не виявили.

«На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ», – йдеться в зведенні.

Читайте також: СБУ: трьох затриманих бойовиків судитимуть за держзраду, серед них – учасник штурмів Роботиного

Також Сили оборони відбили шість російських атак на Лиманському напрямку, ще чотири – на Бахмутському, поблизу Богданівки та Кліщіївки.

«На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак в районі Авдіївки та ще 9 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ», – повідомляє штаб.

Крім того, на Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують російських загарбників біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. За даними штабу, війська РФ 14 разів «безуспішно намагалися покращити тактичне положення» зі підтримки авіації. Зокрема, командування звітує про «значні втрати» російських підрозділів, що штурмували позиції ЗСУ на напрямку Солодке-Костянтинівка.

Читайте також: Чи може Європа посилити постачання зброї Києву?

На Шахтарському напрямку та Запоріжжі наступальних дій Росії протягом дня не фіксували.

«Окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 13 безуспішних спроб штурму позицій наших військ», – йдеться в зведенні.

Речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила напередодні, що ЗСУ змогли розширити плацдарм на лівому березі Дніпра. Водночас вона вказала на те, що лінія фронту «дуже гнучка», а російських військ на лівому березі більше і вони краще укріплені.