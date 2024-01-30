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Політика

ЗСУ розширюють плацдарм на Дніпрі? Чутки про Залужного. Як повертають біженців?

  • «Якби гроші, які країни надають українським біженцям, перерозподіляли через Київ – це допомогло би українській економіці», – заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Тим часом українські біженці щонайменше до березня 2025-го можуть розраховувати на перебування в країнах ЄС. Що далі чекає на українців, які втекли він війни? Що робити тим, кому нема куди повертатися?
  • Українські військові на півдні розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, заявили в Збройних силах України. Там кажуть, що штурмові дії окупантів були невдалими і вони мали повертатися на свої позиції з утратами в особовому складі. Яка ситуація на Лівобережжі?
  • Суд не обрав запобіжний захід Олександру Лієву, який фігурує у справі про розкрадання в Міністерстві оборони України. Екскерівника департаменту відомства та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. Деталі справи та про боротьбу з корупцією в оборонній сфері.
  • Угорщина просить Україну «повернути права своїй національній меншині», Будапешт не буде постачати зброю для Києва, а питання про розблокування допомоги від ЄС вирішується у Брюсселі. Це зазначив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Ужгороду. Про що вдалося домовитися? Яких результатів досягли на спільній зустрічі?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

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