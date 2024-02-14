Без допомоги США на лінії фронту у ЗСУ закінчуються боєприпаси – Салліван

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав Палату представників «якнайшвидше» схвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням для України.

Під час брифінгу у Білому домі 14 лютого він закликав спікера нижньої палати Конгресу республіканця Майка Джонсона «швидко поставити законопроєкт на голосування», висловивши впевненість, що його підтримає переважна більшість представників обох партій.

Кожен день зазнають втрат як українці, так і інтереси національної безпеки США. Ставки зростають щодня, як і ціна нашої бездіяльності, особливо в Україні. Ми отримуємо все більше повідомлень про те, як українці на лінії фронту економлять боєприпаси або й узагалі їх не мають. Натомість росіяни продовжують атакувати на землі й у повітрі, намагаючись виснажити українську ППО, над розбудовою якої ми активно працювали останні два роки», – наголосив він.

Раніше президент США Джо Байден, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ і кілька європейських лідерів закликали Конгрес швидше схвалити документ, щоб постаання Києву озброєння та техніки зі США могло відновитися.