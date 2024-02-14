У Конгресі заявили про несподівану «серйозну загрозу безпеці» США

Голова комітету у справах розвідки Палати представників Конгресу США республіканець Майк Тернер 14 лютого закликав адміністрацію президента Джо Байдена розсекретити інформацію про серйозну загрозу безпеці Сполучених Штатів, щоб США та їхні союзники змогли відкрито обговорити, як реагувати на цю загрозу.

Раніше Тернер надіслав усім членам Конгресу лист, у якому повідомив, що його комітет має секретну інформацію про «дестабілізаційні військові можливості» неназваної іноземної держави.

CNN із посиланням на джерела стверджує, що ця інформація може бути повʼязана з Росією. Джерела CNN стверджують, що йдеться про «дуже чутливу» інформацію. Одне з джерел зазначило, що дані викликають велике занепокоєння і що відомо про загрозу стало зовсім недавно. Подробиць характеру можливої загрози не наводиться.

Журналіст видання Politico Алекс Ворд із посиланням на трьох членів комітету з розвідки Палати представників пише, що конгресмени справді стурбовані отриманою інформацією, проте зазначають, що йдеться про загрозу в довгостроковій перспективі, а не про гостру кризу.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи повідомлення Тернера, сказав, що на 15 лютого призначено його зустріч із керівниками комітетів Конгресу, які відповідають за національну безпеку. Він не підтвердив, але й не заперечив наявність серйозної іноземної загрози національній безпеці США.