«Ганьба вам» – Туск відреагував на дії республіканців у Сенаті США щодо військової допомоги Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на події у США, де Сенат 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт із посилення міграційної політики, який передбачав, серед іншого, додаткові кошти для України.

«Шановні американські сенатори-республіканці. Рональд Рейган (40-й Президент США від Республіканської партії - ред.), який допоміг мільйонам з нас відвоювати нашу свободу і незалежність, сьогодні, мабуть, перевертається в могилі. Ганьба вам», – написав він у соцмережі Х.

Також, як зауважує мовник Deutsche Welle, німецькі політики стривожені тим, що республіканці в Сенаті США провалили голосування щодо надання Україні нової військової допомоги.

«Блокування допомоги Україні в Конгресі – лише передвістя того, що ще може статися, якщо Дональда Трампа буде переобрано в Білий дім у листопаді. Тоді відразу безпека Європи більше не буде гарантована. Майбутнє вільної та незалежної України опиниться у найвищій небезпеці», – заявив порталу t-online у середу, 7 лютого, голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Експерт Християнсько-демократичного союзу (ХДС) із зовнішньої політики Норберт Ретген назвав позицію республіканців, які блокували допомогу Україні в Сенаті, «руйнівною для зовнішньополітичної ваги США».

У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт, який, серед іншого, передбачав додаткові кошти для України.

Президент Джо Байден різко розкритикував республіканців після того, як сенатори від Республіканської партії заблокували просування двопартійної угоди з питання кордону і пакету допомоги союзникам США.

Байден сказав, що «ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз» на Капітолійському пагорбі, і звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа в тому, що він «погрожував» законодавцям «відплатою», якщо вони підтримають пакет із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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Цього тижня Палата представників Конгресу США голосувала за окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів і не підтримала його. Спікер цієї палати Майк Джонсон перед розглядом зауважував, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю».