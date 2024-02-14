До коаліції дронів приєднались Нідерланди, Німеччина та Естонія – Зеленський

Нідерланди, Німеччина, Естонія приєднались до коаліції з постачання Україні сучасних дронів, повідомив у вечірньому зведенні президент Володимир Зеленський.

«Чергове розширення наших міжнародних коаліцій, зокрема коаліції дронів. До Великої Британії, Латвії та Швеції приєдналися Нідерланди, Німеччина, Естонія. Фундамент коаліції – сильний, коаліція вже працює», – сказав Зеленський.

Він також нагадав, що 14 лютого відбулось нове засідання «Рамштайну». Президент зауважив, що «нарощування спільних виробництв і прискорення постачання озброєнь, дрони та ППО – пріоритети цього «Рамштайну».

Засідання очолюваної США Контактної групи з питань оборони України, також відомої як формат «Рамштайн», мав очолити особисто міністр оборони США Ллойд Остін, але він був змушений скасувати свою поїздку до Брюсселя через шпиталізацію і взяв участь онлайн.

Після «Рамштайну», в якому беруть участь усі 31 член НАТО і 23 інші союзники України, пройде і зустріч міністрів оборони альянсу.