«ЧФ був діамантом у короні пропаганди РФ, а тепер понад 20% плавзасобів знищено» – Юсов

Під час атаки безпілотними катерами великий десантний корабель «Цезар Куніков» перевозив боєкомплект, найбільш імовірно – ракетне озброєння, повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live) 14 лютого. Також він пояснив, яку роль знищення «Цезаря Кунікова» відіграє для України.

Наразі у ГУР не кажуть, скільки саме дронів було випущено по російському десантному кораблю «Цезар Куніков», але, за словами Андрія Юсова, це приблизно співмірні показники із кількістю випущених під час ураження ракетного катера «Івановець».

«Більшість дронів вразило ціль попри те, що корабель був на бойовому чергуванні, тобто був готовий до ймовірних нападів. Він намагався чинити опір, але наразі ми бачимо, що окупанти не можуть ефективно давати раду з такими українськими операціями», – зазначив представник ГУР.

Він також додав, що знищення чергового великого десантного корабля ставить хрест на спробах великих десантних операцій росіян проти України найближчим часом.

«Бачимо, що Україна успішно воює в Чорному морі, хоча Чорноморський флот – це діамант у короні російської пропаганди, але від початку повномасштабного вторгнення понад 20% плавзасобів Чорноморського флоту вже знищено», — зазначив Юсов.

Представник розвідки також додав, що, за попередньою інформацією ГУР, більшості екіпажу не вдалося врятуватися. Водночас російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на колишнього моряка, який раніше служив на БДК «Цезар Куніков», повідомила, що весь російський екіпаж вижив.

14 лютого Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» біля берегів окупованого Криму неподалік Алупки знищили ударні морські дрони Magura V5.