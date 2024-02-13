Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 13 лютого 2024
ЗСУ перекидають підкріплення до Авдіївки, навіщо Росія вдарила «Цирконом»
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16:30, 12 лютого 2024
Нова хвиля атак під Бахмутом: Росія готується штурмувати Часів Яр?
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16:30, 09 лютого 2024
Росія намагається «вбити клин» між кар'єром та АКХЗ в Авдіївці
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16:30, 08 лютого 2024
Росія рухається на захід від Донецька; WP: «Фронт розвалюється»
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16:30, 07 лютого 2024
Скільки сил РФ готова покласти за Авдіївку, як Україні захищати небо без США
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16:30, 06 лютого 2024
Росія пре на північ Авдіївки та Куп'янськ, США можуть «кинути» Україну?