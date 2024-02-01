Знищення ракетного катера РФ «Івановець»: як Україні це вдається

Як ГУР підбило ракетний катер «Івановець»? Деталі спецоперації

ГУР повідомило про знищення ракетного катера РФ «Івановець», який через прямі влучання у корпус зазнав суттєвих пошкоджень, «дав крен на корму і затонув». Атакували катер біля озера Донузлав, що у Криму.

Розвідка опублікувала відео, на якому, як стверджується, показано момент вибуху катера. У чому унікальність цієї спецоперації? Що означає ця втрата для Чорноморського флоту РФ? Подробиці спецоперації.

Невже Зеленський ризикне із Залужним?

Володимир Зеленський збирається ще до кінця цього тижня підписати указ про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, стверджує телеканал CNN, посилаючись на власні джерела.

За даними журналістів, Зеленський нібито сказав, що відмова Залужного не скасовує його відставки. Чим може завершитися ця історія? Як це сприймають партнери України?

ЄС затвердив пакет довгострокової допомоги Україні. Але...

Євросоюз затвердив фінансову допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро. За словами глави Європейської ради Шарля Мішеля, згоду дали усі 27 країн Євросоюзу.

За даними видання Guardian, угорський прем'єр Віктор Орбан був єдиним європейським лідером, який був проти виділення Києву 50 мільярдів. Як лідери ЄС переконали Орбана? Які передумови для отримання фінансової допомоги? І які але?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: