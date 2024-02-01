Плетенчук: відновити «Ивановец» буде дуже складно або неможливо, запчастини вже не виготовляють

Російський ракетний катер «Ивановец» відновити буде дуже складно, адже відповідних частин до нього вже не виробляють, зазначив спікер Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода 1 лютого.

«Враховуючи, що ці одиниці давно зняті з виробництва, відповідно, відновлювати її (катер – ред.) буде дуже складно, тому що відповідних запчастин фактично більше нема», – розповів Плетенчук.

Він також додав, що оскільки «Ивановец» затонув, катер можна вважати знищеним.

Як повідомляло Головне управління розвідки, в ніч з 31 січня на 1 лютого бійці спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту Росії.

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Раніше Військово-морські сили ЗСУ заявили, що катер «Ивановец», який, за даними української сторони, був знищений вночі проти 1 лютого, входив до 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту, а його екіпаж складався з 40 моряків.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше заявило, що в ніч з 31 січня на 1 лютого бійці його спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту Росії.

Російська сторона наразі не коментувала ймовірне знищення катера.

Редакція наразі не може незалежно перевірити ці дані.

«Ивановец» – великий ракетний катер проєкту 12411 «Молния», призначений для знищення бойових надводних кораблів, десантних і транспортних засобів і суден, а також для прикриття своїх кораблів від надводних і повітряних загроз.