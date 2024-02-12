ГУР: у Сирії тренують російських операторів дронів для війни проти України

На сирійському аеродромі Шайрат готують російських операторів безпілотників іранського виробництва для війни проти України, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України вранці 12 лютого.

За повідомленням, навчання проводять «Ліванська поліція Хезболли» й «Іранська революційна гвардія».

«Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БпЛА Shahed-136 і Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad. Очолює військові навчання один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні й обслуговуванні безпілотників», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, разом із російськими військовими вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БпЛА.

Редакція наразі не може перевірити наведені дані з незалежних джерел. Російська сторона про такі тренування не повідомляла.

Після початку повномасштабної війни проти України Москва поглиблює свої економічні й політичні зв’язки з Іраном. Зокрема, російські військові регулярно атакують Україну, використовуючи дрони Shahed іранського виробництва. Також надходили повідомлення про те, що Росія планує налагодити виробництво цих безпілотників на своїй території.

Також влада Росії підтримує сирійського президента Башара Асада. На території Сирії з 2015 року перебуває угруповання російських військ.