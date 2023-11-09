Reuters: угруповання «Хезболла» має російські ракети «Яхонт»

Радикальне ліванське угруповання «Хезболла», визнане терористичним у багатьох країнах світу, має на озброєнні російські протикорабельні ракети «Яхонт», які можуть становити загрозу для кораблів США в Середземному морі, повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з арсеналом угруповання.

Наприкінці минулого тижня лідер «Хезболли» Хассан Насралла у своєму телезверненні заявив, що угруповання має «щось у запасі» для американських кораблів, розміщених у Середземному морі невдовзі після початку бойових дій у Секторі Гази між Ізраїлем і палестинським радикальним угрупованням «Хамас», визнаним терористичною організацією у США і Євросоюзі.

Співрозмовники Reuters у Лівані повідомили, що Насралла мав на увазі значно посилений військовий потенціал «Хезболли», який включає, зокрема, російські ракети «Яхонт» дальністю 300 кілометрів. Агентство зазначає, що раніше журналісти й аналітики повідомляли про закупівлю ліванським угрупованням цих ракет у Сирії. «Хезболла» воювала там на боці армії президента Башара Асада.

За даними джерел Reuters, крім російських ракет, угруповання має й інші.

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що немає інформації про наявність ракет «Яхонт» на озброєнні у «Хезболли».

Представники угруповання і сирійська сторона на запит агентства не відповіли.

3 листопада Хасан Насралла заявив, що «Хезболла» не була поінформована про планований «Хамасом» напад на південь Ізраїлю, але підтримав дії джихадистів. Лідер ліванського угруповання заявив, що «Хезболла» приєдналася до дій палестинців і атакує ізраїльську армію на півночі Ізраїлю. Водночас про широкомасштабні бойові дії «Хезболли» на боці «Хамасу» поки не йдеться.