Усі три країни Балтії висловили РФ протест – через оголошення політиків у розшук

Усі три країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія – викликали до своїх міністерств закордонних справ російських тимчасових повірених, щоб висловити протест проти оголошення в розшук у Росії політиків та чиновників цих балтійських країн, повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода спільно з «Голосом А мерики»).

У МЗС Латвії від тимчасового повіреного у справах Росії Олега Зикова вимагали пояснень. У Литві повіреному Олександру Йолкіну вручили ноту протесту. В Естонії повіреному Ленару Саміґлінну висловили обурення.

У розшук у Росії були оголошені, зокрема, премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас, колишня очільниця МВС Латвії Марія Голубєва, міністерка культури Литви Симона Кайріс, а також 59 із 68 депутатів Сейму Латвії, депутати міських рад Риги, Клайпеди та Вільнюса.

Відомо про це стало з розшукової бази МВС Росії, завантаженої та проаналізованої виданням «Медіазона» 13 лютого.