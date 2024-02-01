У країнах Євросоюзу, незважаючи на санкції, продовжується мовлення прокремлівських Russia Today та Sputnik – Радіо Свобода

Незважаючи на запроваджені в березні 2022 року санкції ЄС, як повідомляє балканська служба Радіо Свобода, у країнах Євросоюзу продовжується мовлення прокремлівських ресурсів Russia Today та Sputnik. Інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

За даними журналістів, у Євросоюзі з 2022 року заблоковані ресурси зазначених ЗМІ лише російською мовою. Також у ЄС недоступна американська версія сайту Russia Today.

У той же час майже через два роки після запроваджених ЄС проти RT і Sputnik санкцій обидва ресурси, як і раніше, мовлять у європейських країнах шістьма мовами: англійською французькою, німецькою, іспанською, арабською та сербською.

За словами експерта із санкцій ЄС Інституту «Відкрите суспільство» Тінатін Церцвадзе, мовлення прокремлівських ЗМІ в європейських країнах триває, тому що влада цих країн не зажадала від національних провайдерів заблокувати зазначені ресурси.

Найдієвішим способом обмежити доступ до таких ЗМІ, зазначає Церцвадзе, є блокування їхніх доменів, адрес конкретних сайтів, на рівні країни. «Однак жодна держава-член Євросоюзу за два роки війни в Україні не зробила цього, а Європейська комісія не просила їх зробити це. Таким чином реалізація санкцій у медіасфері залишається на розсуд провайдерів», – наголосила експерт.

Національні провайдери мають заблокувати всі ресурси підсанкційних ЗМІ, а уряди цих країн мають вжити відповідних заходів регулювання

Слова Церцвадзе підтверджує Йоганнес Барке, представник Європейської комісії, який відповідає за цифрову економіку, дослідження та інновації. «Національні провайдери мають заблокувати всі ресурси підсанкційних ЗМІ, а уряди цих країн мають вжити відповідних заходів регулювання», – сказав він у коментарі Радіо Свобода.

Журналісти спрямували запит до Міністерства телекомунікацій Бельгії, країни, де розташована штаб-квартира Євросоюзу, та кількох бельгійських провайдерів з проханням пояснити, чому на території країни все ще доступні RT та Sputnik. Але відповіді на запит не отримали.

Обмеження, запроваджені проти прокремлівських ЗМІ відразу після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну, «зараз практично відсутні», заявив Радіо Свобода співвласник та головний редактор української платформи StopFake Євген Федченко.

За його словами, Росія швидко відновлює свої можливості, розуміючи, що країни ЄС не роблять серйозних зусиль, щоб завадити їй зайняти європейський інформаційний простір.

Як приклад Федченко наводить іспаномовний Sputnik, який, за його словами, зараз доступний майже по всій Іспанії. Він розповів, що у 2022 році, коли були запроваджені санкції, Sputnik довелося перенести свою діяльність до Латинської Америки, де не було жодних обмежень для обходу санкцій.

«Потрібні були час і зусилля, щоб знайти нові платформи і нові способи залишатися актуальними. Тепер вони [прокремлівські ЗМІ] можуть легко повернутися до «звичайного бізнесу», оскільки з боку ЄС немає бажання поставити проблему російської дезінформації на чолі свого порядку денного», – сказав Федченко.

Мовлення Russia Today національними мовами було заборонено в Німеччині, Польщі та країнах Балтії незадовго до початку повномасштабної російської агресії в Україні. У Німеччині заборону трансляції RT пояснили відсутністю ліцензії на мовлення, Польща та балтійські країни відкликали RT ліцензію за власною ініціативою. У березні 2022 року ліцензію на мовлення цього ЗМІ відкликали у Великій Британії.