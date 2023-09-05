Росія посилила свої кампанії з дезінформації в Німеччині після вторгнення в Україну – розвідка

Росія посилила свої кампанії з дезінформації в Німеччині після повномасштабного вторгнення в Україну, заявила німецька внутрішня розвідка в Берліні 5 вересня.

Діяльність Москви в інформаційній сфері радикально змінилася з лютого минулого року, сказав Бодо Беккер, представник агентства.

«Її підхід став явно більш конфронтаційним і агресивним», – цитує Беккера агенція dpa.

Росія адаптувала зміст і тон дезінформації до своїх дій під час війни та до німецьких, а також глобальних дебатів, сказав він на конференції, скликаній розвідкою.

У липні Євросоюз запровадив санкції проти п’яти російських компаній за «інформаційні маніпуляції». Причиною запровадження санкцій у ЄС назвали їхню участь у «поширенні пропаганди на підтримку агресивної війни Росії проти України».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти російських телеканалів RT, Sputnik, «Росія РТР/РТР Планета», «Росія 24/Росія 24», TV Centre International, НТВ/НТВ Мир, «Росія 1», РЕН ТВ, «Перший канал» у зв’язку з поширенням дезінформації та пропаганди проти ЄС.