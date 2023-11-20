МВС Росії не знайшло екстремізму в словах Симоньян про ядерний вибух над Сибіром

Російські правоохоронці не виявили порушення законодавства в міркуваннях головної редакторки державного телеканалу Russia Today Маргарити Симоньян про можливість ядерного вибуху над Сибіром. Про це йдеться у відповіді МВС Росії на запит депутата Московської міської думи Євгена Ступіна.

«Підстав для реагування, відповідно до федерального закону «Про протидію екстремістській діяльності», не виявлено», – йдеться в документі, копію якого Ступін опублікував у своєму телеграм-каналі.

«Звичайно, це ж не антивоєнні цінники у магазині клеїти», – написав депутат у коментарі, маючи на увазі вирок художниці Саші Скочиленко за антивоєнну акцію. Вона замінила цінники у магазині на наклейки з інформацією про кількість жертв війни в Україні й закликами зупинити її. 16 листопада суд у російському Санкт-Петербурзі засудив Скочиленко до 7 років колонії, визнавши її винною у поширенні так званих фейків про армію.

У жовтні 2023 року Маргарита Симоньян в ефірі RT виступила з ідеєю здійснити ядерний вибух на російській території – як вона висловилася, «десь над Сибіром». Таким чином, на думку Симоньян, буде покарано «колективний Захід», з яким, за словами головної редакторки RT, воює Росія. При цьому, за її словами, населення Землі фізично не постраждає.

Після таких висловлювань публічних вибачень зажадала від Симоньян депутатка Держдуми РФ від Алтайського краю Марія Прусакова, заявивши, що сибіряки сприйняли її слова «як глибоку образу». Мер Новосибірська Анатолій Локоть, фізик за освітою, заявив, що ядерний вибух над територією Сибіру обернеться наслідками, які місцеві жителі відчуватимуть на собі протягом сотень років.

Симоньян подала до Слідчого комітету Росії заяву на помічника депутата Мосміськдуми Ступіна про наклеп щодо неї і пригрозила своїм критикам статтею про хибний донос. Незабаром після цього російські ЗМІ масово вибачилися перед Симоньяном за те, що розповіли про її заяву про вибух ядерної бомби над Сибіром.