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У РФ засудили художницю Сашу Скочиленко за «фейки» про російську армію

Саша Скочиленко в суді
Саша Скочиленко в суді

Василеостровський районний суд Петербурга 16 листопада оголосив художницю Сашу Скочиленко винною у поширенні так званих «фейків» про російську армію та засудив до семи років позбавлення волі в колонії загального режиму, повідомляє кореспондент «Медіазони» із зали суду.

Звинувачення просило суд засудити Скочиленко до восьми років колонії загального режиму. Захист наполягав на виправданні підсудної.

Скочиленко затримали у квітні 2022 року за те, що вона розмістила в магазині замість цінників антивоєнні листівки.

У СІЗО художниця провела вже понад півтора року, у неї діагностовано кілька захворювань. Увʼязнення в колонії, вказували Скочиленко та її адвокати, несе ризик для життя художниці через неможливість отримати кваліфіковану допомогу.

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